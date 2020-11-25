Голливудская актриса Анджелина Джоли вскружила голову горячим образом
Как передает Politeka.net, на одной из новостных страниц в Инстаграм появилось редкое фото со звездой. На снимке Джоли стояла в невероятно красивом вечернем платье с глубоким вырезом от груди до пупка. Вырез был настолько неприличным, что от него было невозможно оторвать взгляд.
Джоли стояла возле барной стойки и смотрела в сторону. Ее образ получился очень соблазнительным и сногшибательным.
«Есть бездны, в которые хочется смотреть бесконечно, и одна из них — женское декольте» — подписали фото авторы аккаунта.
За несколько дней пост собрал массу комментариев.
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«Шикарное фото и слова», «Так можно и утонуть», «В бездну декольте! Тема бюста не раскрыта!», - пишут пользователи сети.
Как известно, ранее Анджелина Джоли очень часто принимала участие в смелых фотосессиях. Она любила соблазнительные наряды, которые привлекали внимание к ее очаровательной фигуре. Сейчас актриса все чаще отдает предпочтение скромным мешковатым нарядам. Она почти все свободное время проводит с детьми.
Ранее мы писали, что Джоли в мокром платье очаровала фигурой, стоя на берегу моря. Актриса засветила лишнее на этом снимке.
Напомним, что полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!
Как сообщала Politeka, бесстыжая Анджелина Джоли едва не выронила бюст из экстремального декольте: «Какая кошечка».
Также Politeka писала, что дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!