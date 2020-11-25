Голливудская актриса Анджелина Джоли вскружила голову горячим образом

Как передает Politeka.net, на одной из новостных страниц в Инстаграм появилось редкое фото со звездой. На снимке Джоли стояла в невероятно красивом вечернем платье с глубоким вырезом от груди до пупка. Вырез был настолько неприличным, что от него было невозможно оторвать взгляд.

Джоли стояла возле барной стойки и смотрела в сторону. Ее образ получился очень соблазнительным и сногшибательным.

«Есть бездны, в которые хочется смотреть бесконечно, и одна из них — женское декольте» — подписали фото авторы аккаунта.

За несколько дней пост собрал массу комментариев.

«Шикарное фото и слова», «Так можно и утонуть», «В бездну декольте! Тема бюста не раскрыта!», - пишут пользователи сети.

Как известно, ранее Анджелина Джоли очень часто принимала участие в смелых фотосессиях. Она любила соблазнительные наряды, которые привлекали внимание к ее очаровательной фигуре. Сейчас актриса все чаще отдает предпочтение скромным мешковатым нарядам. Она почти все свободное время проводит с детьми.

Ранее мы писали, что Джоли в мокром платье очаровала фигурой, стоя на берегу моря. Актриса засветила лишнее на этом снимке.

Напомним, что полностью раздетая Анджелина Джоли понежилась в постели, показав самый сок: вот это формы!

Как сообщала Politeka, бесстыжая Анджелина Джоли едва не выронила бюст из экстремального декольте: «Какая кошечка».

Также Politeka писала, что дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!