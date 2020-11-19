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Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму видом в ліжку з білими простирадлами

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото, на якому вона постала повністю оголеною. Розкішна жінка скинула все зайве і розляглася на ліжку. Вона прикрила "п'яту точку" простирадлами, а решту виставила напоказ.

Джолі лежала на животі, в результаті чого її спина опинилася на виду. На фото можна розгледіти численні татуювання актриси. Видно, що фотографія була зроблена давно, так як зараз у актриси татуювань набагато більше.

На знімку Анджеліна виглядає дуже гаряче. Її великий бюст ледь прикритий простирадлом, але все прекрасно видно. Волосся артистки розпущене, що надає особливої пікантності фото. Джолі розм'якла і поніжилася в ліжку, розбурхавши публіку.

Варто відзначити, що до весілля з Бредом Піттом і народження дітей Джолі без вагань брала участь у відвертих фотосесіях. Зараз мрія мільйонів уникає відвертих зйомок. Правда, і фігура зірки вже не така спокуслива.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі спустила сукню, наробивши шуму гарячим виглядом. Актриса не показала нічого секретного, але виглядала прекрасно.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі довела до мурашок видом в тугому корсеті:"Ангел у плоті".

Як повідомляла Politeka, розпусна Анджеліна Джолі в мокрій сукні не стала прикривати пікантні місця:"Очей не відірвати".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі без ліфчика не втримала своїх засмаглих "крихіток" під маєчкою: гаряче фото.