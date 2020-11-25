Українців хочуть "дотиснути" новою повинністю
Мова про законопроект, який спочатку відклали через карантин, але тепер депутати Верховної Ради поспішають з рішенням. Українців до кінця цього року хочуть змусити платити абонентську плату за вчасно надані комунальні послуги, пише Головнокомандувач.
Відзначається, що мешканці багатоквартирних будинків повинні укласти договори з підприємствами, що надають комунальні послуги. За це і буде передбачена нова платіжка.
Граничний розмір абонплати встановлюється за формулою, згідно з постановою Кабміну № 808, - у кожному місті кожне підприємство самостійно розраховує цю суму за заданою формулою.
У Києві, згідно з розрахунками управління розвитку житлово-комунального господарства, очікуваний розмір плати складе:
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- за холодну воду та водовідведення – 31,15 грн. на одного абонента;
- за опалення та гоячу воду - 31,15 грн.;
- за вивезення сміття - 14,75 грн.
Плата за абонентське обслуговування буде нараховуватися щомісяця, незалежно від користування послугою. При цьому пільги та субсидії, щодо цієї плати, - не покладені.
Раніше в Мінсоцполітики заявили про те, що з початку опалювального сезону зріс в 2,5 рази розмір пільг. Якщо у вересні українці отримали в середньому 280 гривень на оплату комунальних послуг, то вже в жовтні - 732 гривні.
Разом з тим, стало відомо про загрозу позбутися виплат.
Так, субсидію можуть скасувати у разі, якщо за два місяці користування комунальними послугами заборгувати понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів - "Червона відмітка" - 340 гривень.
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