Кабмін виділить українським сім'ям додаткові гроші на забезпечення дітей

Як повідомляє Politeka.net, далеко не всім батькам виплатять фінансову допомогу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі нововведення 25 листопада під час засідання уряд.

Допомогу вирішили виплачувати фізичним особам-підприємцям, які не можуть працювати через карантин, зокрема ФОП спрощеної системи оподаткування першої та другої групи. За словами Шмигаля, сім'ям таких українців покладаються додаткові виплати з 1 листопада по 31 Грудня, якщо в них є діти до 10 років.

"Приблизно дві тисячі гривень на кожну дитину буде витрачено", - зазначив прем'єр під час засідання і додав, що на дітей за цією програмою в цілому виділять один мільярд гривень.

Крім того, Кабмін подовжує терміни виплати громадянам, які вже отримували допомогу в травні-серпні, для цього навіть не потрібно подавати нову заяву і збирати пакет документів. Українцям, які претендують на такі виплати, потрібно встигнути звернутися до органів соціальної служби до 15 грудня.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував виділити додаткову одноразову допомогу людям, які постраждали під час карантину. За ініціативою глави держави українцям, звільненим або зазнають збитків через обмеження, повинні виплатити по вісім тисяч гривень. Відповідні законопроекти планують подати до Верховної Ради в найближчий час.

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