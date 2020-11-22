Стало известно на какую помощь от государства могут рассчитывать люди, потерявшие часть доходов в текущем году

В частности, в Министерстве социальной политики хотят изменить порядок назначения субсидий на оплату коммунальных услуг и включить в число получателей тех, у кого из-за пандемии начали выдавать более низкую зарплату, передает Vesti-ua.

Ранее Верховная Рада приняла закон о выделении финансовой помощи украинцам, которые потеряли работу из-за карантина, теперь на дополнительные выплаты могут рассчитывать и те, кого не уволили, но сократили рабочие часы, а соответственно и зарплату.

Минсоцполитики, в данный закон хотят внести правки, чтобы на субсидию могли претендовать только те украинцы, который действительно нуждаются в финансовой помощи. Так, предполагается, что граждане, которые получают социальные выплаты в связи с частичной безработицей, скорее всего, получат отказ от начисления субсидий.

Также ранее сообщалось, что согласно статистике, в октябре субсидию получили более 2,8 миллионов украинцев, а ее размер, по сравнению с предыдущим месяцем, в среднем увеличился в 2,57 раза.

Отмечается, что это связано с началом отопительного сезона. Средняя субсидия в октябре составила 732 гривны. Известно, что самые большие выплаты получают в Киеве. А вот меньше всего помощи от государства получили в Одесской области.

Напомним, что украинцев могут внезапно лишить пенсии, Кабмин предупредил о массовых проверках.

Как сообщала Politeka, выплаты пенсий по-новому: где в Украине надо жить, чтобы платили больше, чем остальным, названы суммы.

Также Politeka писала, что пенсии и субсидии украинцам выдадут по новой схеме, что изменилось.