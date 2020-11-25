Українців попередили, як оператори Нової Пошти нібито можуть приховувати проблеми з посилками

Про це у скарзі на порталі Otzyvua розповів один з продавців товарів.

Так, він звинуватив співробітників одного з львівських відділень Нової пошти, які нібито приховали від покупця пошкодження упаковки і пред'явили йому пошкоджений товар.

"При цьому переконали покупця, що "так і було", в результаті чого акт не склали, покупець забрав пошкоджений товар. Своїми діями співробітники НП завдають шкоди репутації продавця", - підкреслив продавець у своїй скарзі.

Він також закликав покупців спершу перевіряти цілісність упаковки посилки на Новій пошті, і тільки після цього дивитися на сам товар.

"Шановні покупці, будьте пильні, спочатку самостійно перевіряйте цілісність упаковки, потім розпаковуйте товар для огляду. Шановні продавці, фотографуйте упаковані посилки відправляйте фото покупцям, щоб уникнути подібних випадків... Дії співробітників Нової пошти з приховування фактів пошкодження товару завдають шкоди клієнтам", - резюмував він у своєму відгуку, який був опублікований на порталі Otzyvua.

Раніше ми вже розповідали про скандал з посилками на Новій пошті.

Одна з клієнток поскаржилася, що після відправки посилки Нова Пошта не інформує через смс про терміни доставки.

Також вона звинуватила Нову Пошту нібито у крадіжці її посилки вагою 30 кілограмів.

"Пропала посилка. Відправлено було з Чернігів-Харків. Дзвонила багато разів на гарячу лінію, відповідь одна-чекайте дзвінка (дзвінків немає, смс немає). На складі головному немає, у відділення немає. Як це взагалі розуміти?! Ніколи не думала, що доведеться писати відгук про Нову Пошту. Виходить, що посилка вкрадена? 30 кг фурнітури. Напевно кому потрібніше", - скаржилася раніше жінка.

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