Украинцев предупредили, как операторы Новой почты якобы могут скрывать проблемы с посылками

Об этом в жалобе на портале Otzyvua рассказал один из продавцов товаров.

Так, он обвинил сотрудников одного из львовских отделений Новой почты, которые якобы скрыли от покупателя повреждения упаковки и предъявили ему поврежденный товар.

"При этом убедили покупателя, что "так и было", в результате чего акт не составили, покупатель забрал поврежденный товар. Своими действиями сотрудники НП наносят ущерб репутации продавца", - подчеркнул продавец в своей жалобе.

Он также призвал покупателей сперва проверять целостность упаковки посылки на Новой почте, и только после этого смотреть на сам товар.

"Уважаемые покупатели, будьте бдительны, сначала самостоятельно проверяйте целостность упаковки, потом распаковывайте товар для осмотра. Уважаемые продавцы, фотографируйте упакованные посылки отправляйте фото покупателям во избежание подобных случаев... Действия сотрудников Новой почты по сокрытию фактов повреждения товара наносят ущерб клиентам", - резюмировал он в своей отзыве, который был опубликован на портале Otzyvua.

Ранее мы уже рассказывали о скандале с посылками на Новой почте.

Одна из клиенток пожаловалась, что после отправки посылки Новая Почта не информирует через смс о сроках доставки.

Также она обвинила Новую Почту якобы в воровстве ее посылки весом 30 килограммов.

"Пропала посылка. Отправлено было с Чернигов-Харьков. Звонила много раз на горячую линию, ответ один - ждите звонка (звонков нет, смс нет). На складе главном нет,в отделение нет. Как это вообще понимать?! Никогда не думала, что придется писать отзыв о Новой почте. Получается, что посылка украдена? 30 кг фурнитуры. Наверное кому нужнее", - жаловалась ранее женщина.

Напомним, Проблемы с посылками на "Новой почте", операторов обвинили в странных манипуляциях

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