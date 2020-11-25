Популярна українська співачка Аліна Гросу розповіла, що не долікувалася від китайського вірусу і зараз її стан погіршився

Не так давно зірка зізналася, що у неї діагностували небезпечний китайський вірус. Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Гросу поділилася новими подробицями про свій стан.

Так, співачка розповіла, що не долікувалася, і тепер хвороба повернулася.

"Друзі, найпідступніше в короновірусі це не долікуватися... знову лікуюся, знову лежу, дуже страшно і дуже сумно. Бережіть себе!",- написала зірка.

Вона також поділилася знімками з одного із заходів, на яких позує в стильному костюмі і з букетом квітів. За словами Гросу, зараз вона, як ніколи, сумує за сценою.

"Знали б ви, як же сильно сумую я за сценою...за студією, за глядачем, за щастям, яке переповнює груди, коли ти виходиш назустріч до свого улюбленого слухача", - розповіла співачка.

Її шанувальники тут же почали ділитися словами підтримки.

"Одужуйте", "бідненька, одужуйте скоріше!!! Здоров'я Вам міцного, терпіння", "Поправляйтеся швидше!! Аліна, все буде добре! Здоров'я Вам, не сумуйте!", "Аліночка, якнайшвидшого вам одужання! Ми з Вами", "що? Знову накрило?",- пишуть люди.

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