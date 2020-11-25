Український телеведучий Володимир Остапчук, який воює в інформаційному просторі з колишньою дружиною Оленою, розповів про погрози

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Володимир записав відео, в якому розповів, що від скандалу з Оленою Войченко, в першу чергу, страждають їхні спільні діти і його нова дружина Христина Горняк.

"Мені дуже неприємно, що у всю цю історію була втягнута Христина, тому що вона у всьому цьому не винна, не причетна. Я і моя колишня дружина це прекрасно знаємо. Але вона отримує негатив у свою сторону, весь цей бруд її теж стосується", - пояснив він.

Остапчук розповів, що в особисті повідомлення Христині вже пишуть прямі погрози. Він додав, що за своє життя отримував величезну кількість погроз і шантажу, так як він публічна людина.

"Якщо погрожуєте - будете мати справу зі мною. Я вас особисто порву. Почули?",- заявив Остапчук.

Нагадаємо, що екс-дружина телеведучого дала кілька інтерв'ю, в яких знову стала говорити про їхні стосунки, дітей і зради Володимира. Христина Горняк, яка довгий час зберігала мовчання, записала ціле відеозвернення, в якому розповіла, що Олена її регулярно обзиває і робить підстави. Остапчук же продовжує стверджувати, що Олена перешкоджає його спілкуванню з дітьми.

Нагадаємо, що війна Остапчука з екс-дружиною набирає обертів, ведучий оприлюднив скандальні деталі: "конкретний шантаж".

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