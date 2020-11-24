Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука висловила все, що думає про його колишню кохану Олену Войченко

Як передає Politeka.net, Христина Гірняк виклала в сторіс "Instagram" різке відеозвернення, в якому засудила суперницю. Нова обраниця Остапчука зізналася, що близько року зберігала мовчання, але тепер її терпець урвався.

"Я тримала нейтралітет з приводу всієї цієї ситуації, мене вона не стосувалася-це розлучення двох людей, який до мене не має ніякого відношення. Я довго мовчала, але я втомилася, коли порушують кордони, поливають брудом, коли в твою сторону летить дуже багато негативної інформації незаслужено. Думаю, настав момент, коли пора захищати свої кордони", - пояснила дівчина.

Гірняк розповіла, що у своїх повідомленнях, адресованих Володимиру, Олена всіляко обзивала її, використовуючи нецензурні слова. Більш того, колишня дружина ведучого писала передплатникам, що Христина нібито безплідна. Але останньою краплею стали висловлювання Войченко в передачі"Світське життя".

"Ти і я прекрасно знаємо, що я не писала Володимиру "давай вирішуй", "визначайся" і все інше, що ти говориш в цих повідомленнях. А також ти і я прекрасно знаємо, що я не стала причиною вашого розлучення, що я не відводила у тебе чоловіка", - підкреслила Христина. - "Ти вибрала такий шлях, тобі легше перекласти відповідальність на мене, але я не дозволю на всю країну обмовляти мене. Моє життя тебе абсолютно ніяк не стосується. Прошу тебе перестати збирати про мене плітки, додумувати про мене історії, давати оціночні судження. Будь ласка, перестань лізти в моє життя... Прийми з гідністю, що ваша історія закінчилася".

Наостанок Христина побажала Олені зустріти гідного чоловіка і знайти любов.

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