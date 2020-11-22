Український телеведучий Володимир Остапчук, який досі не може знайти спільної мови зі своєю колишньою дружиною Оленою, жорстко висловився з приводу її заяв у передачі Каті Осадчої

Як передає Politeka.net, днями Олена Войченко дала розгромне інтерв'ю "Світському життю", в якому заявила, що Володимир оплачує школу і садок, а також дає на утримання дітей 10 тисяч гривень на місяць. Крім цього, жінка заявила, що Остапчуку давно поставили діагноз депресія.

Володимир записав спростування, яке опублікував у себе в сторіс. Видно було, що чоловік ошелешений заявами колишньої.

"Це цілковита брехня, маніпуляції і конкретний шантаж. І якщо колишня дружина робить це все голослівно, просто плачеться на камеру, то у мене є конкретна аргументована позиція", - заявив Остапчук.

Телеведучий опублікував кілька чеків, які доводять, що він переводив дружині більші суми, ніж вона озвучила. Крім цього, він заявив, що в жовтні дав їй 42 тисячі гривень, щоб відвезти дітей на море. Однак Олена цього не зробила.

Він також зазначив, що звернувся до суду для встановлення графіка відвідування дітей, так як екс-дружина не дає йому повноцінно бачиться з ними.

"Останній раз з малюками говорив 4 дні тому. Не бере трубку, не може, різкі плани!",- додав Остапчук.

Він також зізнався, що влітку батьки Олени не давали йому бачиться з дітьми, в результаті чого йому навіть довелося викликати поліцію.

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