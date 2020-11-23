Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука втомилася мовчати і розповіла, що терпіла від екс-дружини коханого близько року

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Христина Горняк записала відеозвернення, в якому по поличках розклала конфлікт з екс-дружиною телеведучого Оленою Войченко.

"Більше року я тримала нейтралітет з приводу цієї ситуації, тому що мене це не стосувалося, це розлучення двох людей. Але я втомилася, тому що, коли порушують твої особисті кордони, коли тебе обливають брудом, коли в твою сторону летить дуже багато негативної інформації незаслужено, настає момент, коли потрібно захищатися", - почала Христина довгу розповідь.

Вона вирішила звернутися безпосередньо до Олени, додавши, що не збирається йти на передачі, а висловиться у себе в сторіс. Христина зазначає, що протягом року її стосунків з Володимиром Олена називає її образливими словами і матюками. Жити їй доводиться, відчуваючи постійний негатив і наклеп від колишньої коханого.

"Я це все терпіла. Напевно, тому що я думала, що тобі складно і нелегко через розлучення", -додала жінка.

За словами Горняк, Войченко писала особисті повідомлення її підписникам про те, що Христина «безплідна повія». Крім цього, Олена і її подруги писали спікерам, які повинні були виступати на заходах, організованих Христиною. Їм говорили, що виступати на її івентах ганебно.

"Я стерпіла багато і не збиралася це все коментувати", - зазначила жінка, додавши, що зважилася на одкровення після чергового інтерв'ю Олени.

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