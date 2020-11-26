Юна дочка відомої української актриси, зірки "95-го кварталу" Олени Кравець вразила схожістю з матір'ю
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в соцмережі дівчина опублікувала світлини, на яких вона позувала з оновленою зачіскою і стильним мейкапом.
При цьому дівчина зізналась, що для свого образу вона використовувала косметику мами.
"Нафарбувалась мимною косметикою", - йдеться у підписі до фотографій.
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На фото можна побачити, що дівчина зробила собі коротке темне каре, а макіяж обрала дуже витончений - нюдовий. На ній ледь помітна напівпрозора помада, трохи підведені очі та свіжий рум'янець.
В коментарях підписники доньки Кравець наголосили, що вона дуже схожа на маму, однак не всі побачили в цьому позитив - дехто зазначив, що макіяжем дівчина додала собі багато зайвих років.
"А тобі личить мамина косметика", "Красунечка", "Що за красуня Белла", "Бездоганна і розкішна", "І стала маминого віку", "А виглядаєш, як та сама Машка в 40", "Ти мій краш", - пишуть у коментарях.
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