Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець показала себе справжню
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кравець опублікувала фото з дуже незвичайної зйомки. Актриса була одягнена у все чорне, на її голові красувався капелюх. Вона перебувала на природі, возз'єднавшись з нею.
По фото стає зрозуміло, що саме така Олена Кравець справжня, коли вона знімає з себе маску Оленки з «Квартал 95». Як відомо, Кравець захоплюється поезією. Одним зі своїх віршів вона вирішила поділитися з шанувальниками.
«Коли втомишся всіх зігрівати нас, сонце,
Просто раптом в подушки-хмари сховайся...
Загорнись у вітри свої — теплі ковдри...
Поридай там дощем,
не скажу я нікому», - написала Кравець.
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За короткий час її пост зібрав масу компліментів і лайків.
"Дуже красиво", "Круто, талановита людина-талановита у всьому", "Наше Сонце!", "Люблю тебе сонце. Будь", "Це ви самі придумали. Ось це ви поетеса, і прозаїк", "ви така красива, що навіть ця шапка Вас не псує (ви її прикрашаєте)», «дуже красивий вірш! Ми вас любимо!", "Прекрасно", "Олена Юріївна, ви наша красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що шалена Олена Кравець опинилася в ліжку з чужим чоловіком: "на зустрічі випускників хто ще ходив?".
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