Артистам з жіночого "Кварталу-95" поставили запитання, хто з актрис колективу сама нестримана

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "кварталу" в Instagram, деякі з артистів, які відповідали, заявляли, що кожен з них "істеричний" по-своєму. Однак, більшість з опитаних зійшлися на думці, що головна істеричка колективу – Валерія Товстолес.

"Лера Товстолес", - майже однаково відповідали знаменитості. Правда, згадали і Сашу Пікалова, хоча його важко зарахувати до жіночої частини "кварталу". Назвала Пікалова "головним істериком" сама Валерія Товстолес.

"Героїня опитування "не залишилася в боргу і відповіла в коментарях перефразом відомого висловлювання героїні Людмили Гурченко в культовому радянському фільмі"Любов і голуби".

"С * * ки всі фарбовані!"–- написала Лера.

У коментарях люди посміялися над бліц-опитуванням і висловили свої думки з цього приводу.

"Кінець😂😂😂😂 Ленааааааааааа🤣🤣 😂😂😂 Так, правильно сама істерична це мужик😂😂😂😂😂це точно 😂😂😂😂не здивований🤘🤘🤘 Таня прям так впевнена сказала Я 😂😂", – написали люди.

Раніше ми повідомляли, що артист Студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився яскравим фото зі свого дня народження. 9 листопада коміку виповнилося 37 років. Цю подію він відсвяткував у компанії своєї родини та друзів, серед яких опинилася і родина його колеги Євгена Кошового.

На новому фото відображена момент, коли Ткач тягнеться до свого розкішного торту, а навколо радіють його задоволені гості.

У підписі до знімка артист зізнався, що відчуває себе по-справжньому щасливим.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" здивував розповнілим виглядом, скоро перещеголяет Ткача.

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