Колишня учасниця гурту "Nikita" Анастасія Кумейко вразила формами та розтяжкою

Як передає Politeka.net, співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото своїх спортивних занять у спеціальній студії. Для тренування вона одягла обтягуючий червоний костюм, який підкреслив її спокусливі вигини. Волосся красуня зібрала в маленький хвостик, щоб не заважали процесу.

Анастасія Кумейко взялася рукою за поручень і витягнула ногу у вертикальному шпагаті. У такій позі м'язи знаменитості напружилися, особливо сідниці, і показали всю свою силу. Виконавиця ще сильніше відтягнула ногу назад, удосконалюючи свою розтяжку.

"Прокинулися.... Розтягнулися... Можна і😋", - грайливо зазначила Кумейко в описі.

Користувачі соціальної мережі захопилися вміннями фігуристої артистки в коментарях під фото:

"Якщо на підлозі буде лежати палиця ковбаси, я теж так зможу"; "О Боги, яка краса і гнучкість! ❤️Моя мрія бути такою, але об'єктивно - можу лише милуватися!"; "Справжня кішечка!"; "Клас".

Раніше Анастасія Кумейко здалася шанувальникам в образі "індійської принцеси" у відвертому гірчичному ТОПі з нескромним декольте і рушником на голові. У такому вигляді співачка лягла на подушку і зробила селфі, прикувавши погляди розміром свого бюста.

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