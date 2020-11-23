Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко похвасталась фигуристой подружкой в одном бикини, с которой отдыхала на море

Как сообщает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Моя козочка», - говорится в сообщении.

Уточним, что снимок был сделан во время отдыха знаменитости с друзьями в Таиланде. Подруга знаменитости, как сама рассказала девушка, «сгорела» буквально на следующий день. Из-за этого ее пришлось срочно мазать кремом от солнечных ожогов.

«Начало 2020 года я встречала с друзьями в Тайланде и когда на второй день отпуска я жутко сгорела, мои @anastasia_domination @katenka_putienko решили на моём сгоревшем теле порисовать 😂 и судя по всему девочки уже тогда знали какой будет год , раз нарисовали его на правильном месте», - рассказала она.

В то же время Кумейко призналась, что хотела разместить фотографию у себя на странице, но «без головы».

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала влажные игры с подругами на отдыхе

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко вместе с подругами якобы читают журнал, после чего все втроем прыгают в бассейн. Это все происходит под красивую музыку.

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