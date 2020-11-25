Бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко впечатлила формами и растяжкой

Как передает Politeka.net, певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото своих спортивных занятий в специальной студии. Для тренировки она надела обтягивающий красный костюм, который подчеркнул ее соблазнительные изгибы. Волосы красотка собрала в маленький хвостик, чтобы не мешали процессу.

Анастасия Кумейко взялась рукой за поручень и вытянула ногу в вертикальном шпагате. В такой позе мышци знаменитости напряглись, особенно ягодицы, и показали всю свою силу. Исполнительница еще сильнее оттянула ногу назад, совершенствуя свою растяжку.

"Проснулись.... Растянулись... Можно и 😋", - игриво отметила Кумейко в описании.

Пользователи социальной сети восхитились умениями фигуристой артистки в комментариях под фото:

"Если на полу будет лежать палка колбасы, я тоже так смогу"; "О Боги, какая Красота и Гибкость! ❤️Моя Мечта быть такой, но объективно - могу лишь любоваться!"; "Настоящая кошечка!"; "Класс".

Ранее Анастасия Кумейко показалась поклонникам в образе "индийской принцессы" в откровенном горчичном топе с нескромным декольте и полотенцем на голове. В таком виде певица легла на подушку и сделала селфи, приковав взгляды размером своего бюста.

Напомним, бесстыжая экс-Nikita Кумейко вспомнила, как шалила с подругами в Таиланде: фото поджаренного "орешка"

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita поиграла прелестями в душе

Также Politeka писала, что горячая экс-Nikita еле удержала свое достоинство в мини-платье