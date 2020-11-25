Бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко впечатлила формами и растяжкой
Как передает Politeka.net, певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото своих спортивных занятий в специальной студии. Для тренировки она надела обтягивающий красный костюм, который подчеркнул ее соблазнительные изгибы. Волосы красотка собрала в маленький хвостик, чтобы не мешали процессу.
Анастасия Кумейко взялась рукой за поручень и вытянула ногу в вертикальном шпагате. В такой позе мышци знаменитости напряглись, особенно ягодицы, и показали всю свою силу. Исполнительница еще сильнее оттянула ногу назад, совершенствуя свою растяжку.
"Проснулись.... Растянулись... Можно и 😋", - игриво отметила Кумейко в описании.
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Пользователи социальной сети восхитились умениями фигуристой артистки в комментариях под фото:
"Если на полу будет лежать палка колбасы, я тоже так смогу"; "О Боги, какая Красота и Гибкость! ❤️Моя Мечта быть такой, но объективно - могу лишь любоваться!"; "Настоящая кошечка!"; "Класс".
Ранее Анастасия Кумейко показалась поклонникам в образе "индийской принцессы" в откровенном горчичном топе с нескромным декольте и полотенцем на голове. В таком виде певица легла на подушку и сделала селфи, приковав взгляды размером своего бюста.
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