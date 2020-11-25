Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася черговим уроком хороших манер

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга вирішила розповісти і показати, як правильно їсти бургер.

"Як правильно їсти бургер? Брати в обидві руки і кусати? Ні. Бургер розрізаємо навпіл. Прилади відкладаємо. Беремо половинку - і їмо", - зазначила Ольга.

Це викликало бурхливу реакцію в мережі. Не стримала емоцій навіть Оля Полякова.

"Знущання! Бургер їдять в рукавичках цілим!",- написала в коментарях співачка.

Інші користувачі теж не стали мовчати. Порада Ольги викликала сильне роздратування.

"Бургер, як і піца - це "street food", таку їжу ми завжди їмо руками. Використання вилки і ножа, при поїданні "вуличної їжі" - це моветон!»,

"В Америці навіть люди багатші за Вас руками їдять бургери»,

"Взагалі-то правильно тримати весь бургер руками в рукавичках і фіксувати мізинцями його»,

"Бургер треба їсти із задоволенням, вгризаючись від щирого серця, щоб капав соус, можна причавкувати від насолоди, а не ось це ось все»,

"Це не як правильно їсти бургер, а як їсть Фреймут. І вся насолода від бургерів точно не в такому поїданні", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вразила новими одкровеннями після вильоту з "Танців з зірками": "самі собі судді".

Як повідомляла Politeka, Фреймут розговорилася про особисте і показала, якою була до слави: "друзі бояться зі мною вечеряти".

Також Politeka писала, що Винник розтопив серце неприборканої Фреймут, парочку підловили в гримерці "Танців з зірками":" ми з Олегом...".