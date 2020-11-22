Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут повернеться на "Танці з зірками", щоб стати ведучою балкона

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала кілька сторіс про те, як проходить подгтовка до шоу. Спочатку Фреймут записала сторіс з машини, розповівши про свої переживання.

"Радісно повертатися на "Танці з зірками". Сьогодні ми з Олегом Винником попрацюємо для вас на балконі. Я ніколи не була з ним в парі. Так цікаво. Буду тримати вас в курсі", - зазначила телеведуча.

Пізніше в мережі з'явився уривок підготовки зірок до ефіру. Ольга і Олег сиділи в одній з гримерок проекту. У них в руках був сценарій, який вони розбирали. На відео парочка голосно сміялася. І навіть сувора леді Фреймут не змогла стримати емоцій. На ролику Ольга зазначила, що у Винника прекрасне почуття гумору. Видно, що співак зумів розтопити серце «Снігової королеви».

Раніше ми писали, що глядачі не зраділи новині про те, що Ольга повертається в шоу. Під постом в Instagram залишили масу негативних коментарів. Фреймут, тим часом, не втомлюється піднімати тему хейта в соціальних мережах. Вона зазначає, що з цим явищем потрібно боротися.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вразила новими одкровеннями після вильоту з "Танців з зірками": "самі собі судді".

Як повідомляла Politeka, щаслива Фреймут тісно притулилася до чоловіка, Леся Нікітюк не змогла приховати емоцій.

Також Politeka писала, що повернення Фреймут на "Танці з зірками" обернулося скандалом.