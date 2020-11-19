Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка нагадала про себе участю в шоу «Танці з зірками», заговорила про жіночність

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіжий знімок. Жінка сиділа на кріслі в красивій ніжній сукні рожевого кольору. Сукня трішечки піднялася, оголивши коліна теле-діви.

«У цю епоху ізоляції і самотності ми залишилися наодинці з собою. І наскільки велика спокуса загорнутися в трикотаж, наїстися забороненого (все одно ніхто не бачить), перестати доглядати за собою», - зазначила Ольга, додавши, що саме зараз проходить тест на жіночність.

За словами телеведучої, зараз жінки виступають суддями кожна для себе.

"Але ж ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді", - пояснила вона.

Дуже важко приділяти увагу красі і внутрішньому світу, коли від тебе цього не вимагають. Це, на думку Фреймут, і є доказ любові до себе.

Справжня жіночність для Фреймут в тому, щоб приводити себе в порядок для власної сім'ї, а не для зовнішнього світу. Для багатьох жінок-це життя в постійній напрузі.

"Перечекати неприємності, в які занурився світ, гідно. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз", - зазначила вона.

За короткий час пост ведучої зібрав понад 2 тисячі лайків. В коментарях залишили масу відгуків.

"Неймовірна жінка", "ви фантастична", "Наша ви красуня! скучили невимовно", «дуже файно», "як добре сказано", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут перестала виходити в людні місця і живе в страху: "не закінчиться ніколи...".

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