Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала сміливу позу, примірявши стильну бірюзову білизну

Ебі почала свою кар'єру моделі після того, як зрозуміла, що володіє ефектною фігурою і запам'ятовується зовнішністю. До професійної фотосесії, що склала їй перше портфоліо, дівчина працювала офіціанткою і змінила безліч підробітків в цілому. Тому після старту модельної кар'єри Ретчфорд не стала замислюватися про зміну роботи знову.

Тепер вона успішно рекламує трендову білизну і знімається в чоловічих журналах. Нерідко Ебі також дає різні інтерв'ю і показує розкішне життя в розділі Сторі. Як видно на фото, дівчина не боїться працювати на камеру і не приховує тіло в білизні.

Вона вибирає сміливі образи з мереживами і яскравих кольорів. Цього разу Бірюзова Нижня білизна вигідно підкреслила її засмагу, а також підтягнуту після відпочинку фігуру.

Ось що пишуть в мережі:

"Я з розуму сходжу через це пікантного бікіні!; Гей, дитинко, можу я попросити більше таких фото? Небесам не вистачає ангела 😇; ти схожа на ангела😍 😻; одна з найкрасивіших дівчат; кожен раз, коли я бачу тебе, коли ти завантажуєш нові зображення, я навіть уявити собі не міг, що ти дуже красива жінка 🤗; вся хтива жінка; чудова дівчина🔥 👍; прекрасна беббі».

На фан-акаунтах Ретчфорд з'являються також кращі фото з дівчиною, які були зняті за останній час. У мереживах, сіточці, в панчохах або з підв'язками – в будь-якому образі вона виглядає дуже стильно. Також Ебі не показує себе повністю роздягненою і намагається уникнути зайвої відвертості.

Тому фото, на якому Ебі позувала в золотистому білизна з маленькими квіточками і сіточкою залучили безліч фанатів. Модель не змогла приховати головного і при цьому не показала тіло повністю без одягу.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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