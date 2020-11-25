Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новим стильним осіннім луком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Нікітюк у соцмережі.

Так, у своєму акаунті телеведуча опублікувала підбірку фото, на яких вона позує у стильному вбранні та закликає насолоджуватись останніми днями напередодні введення локдауну.

"Що ж, скоро локдаун... А поки красиво наряджаємось і гуляємо по свіжому повітрю", - так вона підписала свої свіжі фото.

На Нікітюк - модні масивні черевики м'ятного кольору, довга бежева спідниця, а також легенький штучний напівшубок. В руках вона тримає маленьку сумочку білого кольору.

Новий образ Лесі Нікітюк дуже припав до душі її фоловерам, і вони не стримували захоплення телеведучою.

"Як завжди на висоті", "Яка ти гарна", "Красуня", "Я вийшла на Пікаділлі..." - пишуть в коментарях.

Втім, знайшлись і ті, хто не впустив можливості "вколоти" Нікітюк - зокрема, за використання російської мови.

"Українську забула? Іванівна", "І не лиса вже", - пишуть підписники.

Також багато хто акцентував увагу на заяву Нікітюк про локдаун, який скоро введуть, та запитували, чи відома точна дата.

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