Солістка оновленої "ВІА Гри" Уляна Синецька розповіла, що співачка та дружина продюсера Костянтина Меладзе Віра Брежнєва дає новим учасницям групи цінні поради

Про це повідомляє Politeka з посиланням на випуск "Світського життя".

Так, в інтерв'ю українській телеведучій Каті Осадчій Синецька заявила, що колишня учасниця колективу, а зараз дружина продюсера Костянтина Меладзе - співачка Віра Брежнєва - дає новим солісткам "суперцінні" поради.

"Віра дуже нас підтримує. Ми були на репетиції, і прямо під час виконання вона може підійти і сказати на вушко: "Тут краще зробити так, стань так, тому що так краще виглядаєш", - розповіла вона.

Втім, в коментарях до інтерв'ю користувачі доволі скептично відреагували на розповідь солістки про "поради" від Брежнєвої.

"Які там поради, там одна порада - не увести чоловіка", "А які поради? Любити братів Меладзе. Вони звичайно зовсім вже старенькі, але любові всі віки покірні", "Не спати з Меладзе", "Осадча хвацько вколола:" На радість Костянтина Меладзе"..." - пишуть в коментарях.

Як відомо, українська жіноча група "ВІА Гра" була створена ще в 2000 році в Києві. За 20 років існування колективу змінилося 19 складів учасниць.

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