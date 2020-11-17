Скандально відома актриса Христина Асмус після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим продовжує епатувати публіку божевільними витівками

Нагадаємо, популярність Христина отримала після того, як зіграла доктора Варю Черноус в серіалі про медиків "Інтерни", а скандально знаменитою стала після відвертих зйомок у фільмі "Текст".

І ось зараз Асмус поскаржилася в соцмережах на те, що терпіти не може холоду і запитала, як ставляться до морозів її шанувальники, повідомляє Politeka.

"Вийшла я сьогодні о 5 ранку на зйомки, а на вулиці -2!! 🥶 Ну блін.., я так не граю 🤪 найнеприємніший час для мене починається... 🙈 До весни я буду як зомбі. І півроку спати в обнімку з обігрівачем (ну хоч з кимось😂 😂 😂) я не люблю холод 🥴 завжди і скрізь мерзну. Як на мене краще +53, ніж +12. Навіть + 18 для мене - холодрига ️ ️ я не люблю верхній одяг, Кофти, шапки і шкарпетки 🧦 🧣 вітер - взагалі каламутний якийсь 😂 Я ніколи не сплю під кондиціонером і з відкритим вікном, навіть влітку. Коротше, я ппц яка мерзлячка. Все, йду в сплячку до весни 🐻 і головне як болісно дооолго тягнеться цей час. І як швидко пролітає весна / літо. А ви як до холоду? Лояльні? 😂", – підписала кадр Христина.

Фанати навперебій почали давати Христині Асмус поради.

"Як же я вас розумію... У листопаді життєві сили йдуть в сплячку і до березня я просто лялька, яка виконує завдання, але не живе своїм життям... Вся ця холодна гидота за вікном змушує сидіти вдома до останнього. Щоб змусити себе вийти на прогулянку з тваринами потрібно стільки сил, що описати неможливо... Чисто на одній відповідальності за них виходжу, інакше б сиділа в своїй барлозі і носа не висовувала😬 повністю згоден! Як можна любити зиму, коли слизько, холодно, люди бігають від будівлі до будівлі, машину доводиться прогрівати, носити купу одягу.? .. НЕ РОЗУМІЮ!!!! Як я тебе розумію❤️ Дай обійму🤗 Сама така ж Стрем прагну переїхати в недалекому майбутньому в теплі краї і більше не мерзнути. Досить з мене😊 Христина. Навіщо чоловікові зраджувала? Я теж коли була худий все мерзла.😉А зараз мені жарко, всі вікна нарозхрист. ♪ Почему вы расстались с Гаріком, вы задзвездились??? Всі худі завжди мерзнуть, тому що ви нічо не жрете ага, холодно їй😂 а вчора з двома фраєрами в машині їхала кудись, чи не зігріли чи що?)) Христинка, припиняй розгульний спосіб життя! Стань знову Варею з Інтернів️️", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Христина Асмус вирішила підкорити шанувальників строгим стилем - на Христині проста світло-коричнева сорочка, верхні гудзики на ній розстебнуті, проте в "рамках пристойності".

На всіх трьох кадрах Христина сидить практично в однаковій позі, і лише придивившись можна зрозуміти, що Різні на кадрах десерти на столику перед нею.

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