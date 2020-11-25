"У 2021 році долар може ще впасти в ціні..."

На тлі пандемії китайського вірусу і кризи долар може ослабнути по відношенню до інших валют, втративши статус світової резервної валюти

Про це пише Кореспондент.

Як прогнозують аналітики, долар у майбутньому вже можуть замінити норвезькі крони і австралійські долари.

У поточному році європейська валюта по відношенню до долара виросла на 5,5%, і в жовтні вона стала найпопулярнішою для міжнародних платежів. Найцікавіше, що долар втратив своє лідерство вперше за сім років.

Експерти прогнозують, що в 2021 році долар може впасти в ціні на 20%, якщо з'являться вакцини проти китайського вірусу, за допомогою яких зможуть перезапустити світову економіку.

"Друга хвиля вірусу в даний момент впливає на Європу сильніше, ніж на США. Але ця картина може змінитися з настанням зими, особливо якщо післявиборче міжцарство в Америці паралізує політику в сферах охорони здоров'я та макроекономіки. І хоча США як і раніше мають величезний потенціал для надання такої необхідної допомоги працівникам і малому бізнесу у зв'язку з бурхливою пандемією, зростаюча частка державного і корпоративного боргу США на світових ринках свідчить про довгострокову уразливість”, — озвучив свій прогноз професор Кеннет Рогофф.

Раніше ми розповідали, що курс долара на 25 листопада буде сприятливий для українців.

Як підкреслили в Національному банку, гривня трохи відіб'є позиції у євро, а Долар несподівано завмре, давши національній валюті шанс відігратися.

Так, 25 листопада 1 долар продаватимуть за 28,3 гривні, також як і днем раніше. А ось євро продаватимуть за 33,68 гривень, хоча днем раніше продавали дорожче – за 33,75 гривень.

Таким чином, курс валют від НБУ на 25 листопада буде наступним:

$100 - 2836,94 грн

100 євро - 3375,33 грн.

Нагадаємо, що Гривня втратила ніс долару і євро

А ще Politeka писала, що НБУ видав новий курс валют, долар і євро насіли на гривню

Також Politeka повідомляла, що Долар задав гривні трепку, НБУ разюче змінив курс валют