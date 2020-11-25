Російська балерина Анастасія Волочкова порадувала свого коханого вечерею на відокремленому пляжі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фотографій, на яких зображений відпочинок коханців. Обличчя свого обранця вона традиційно не показала, лише на одному з кадрів майнула чоловіча рука з келихом шампанського.

Сама балерина постала в мереживній білій сукні, що нагадує весільну, яку одягла поверх золотистого купальника. Вона гуляла босоніж по пляжу, тримаючи в руках білий букет.

За словами Анастасії, вона зробила своєму чоловікові сюрприз на Мальдівах. Вона організувала на пляжі невеликий столик з досить скромною вечерею: пляшка шампанського і кілька мініатюрних закусок. Поруч Волочкова зобразила на піску велике серце, в якому засвітила ім'я коханця - Олег.

"Вчора у нас був неймовірний романтичний вечір на піщаній косі, який мені допомогли організувати добрі люди нашого острова 🌴 🌺 ❤ ️ этот цей безлюдний шматочок піщаної Землі знаходиться недалеко від острова. Нас доставили на маленькому човнику. 😊 Мені дуже захотілося зробити коханому сюрприз 🙏❤️ і він вдався", - поділилася враженнями Анастасія.

У соцмережі обговорили романтичну вечерю зірки з коханим:

"Носатик охр*нів напевно, коли Анастас йому весілля влаштував 😂"; "І це романтика? Незрозумілий столик з шампусиком і Насос з букетом квітів. Там же У інших столики, свічки, на столі багато чого"; "це більше виглядає як просто реклама, а не реально романтичний вечір з коханим"; "Зараз навіть закохані підлітки не здогадаються таке малювати і постити. Стіл убогий, сама убога, букет взагалі 🙈"; " Ніс!🤦 ️ явно намагалися зробити краще, але щось пішло не так."; "Креатив, креатив. Ой, мамочка, до чого ж вона недолуга".

Ще в січні цього року Анастасія Волочкова оголосила, що восени збирається зіграти весілля зі своїм обранцем. Спочатку торжество запланували на 20 вересня, проте дату неодноразово переносили. Ось і осінь добігає кінця, а весілля балерини все ще під питанням.

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