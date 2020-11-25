Колишня герцогиня Меган Маркл розповіла, як пережила викидень

Про це зірка Голлівуду написала у своїй колонці для видання The New York Times.

За її словами, вона була вагітна другою дитиною, але втратила його вже після того, як вони з принцом Гаррі втекли з королівського палацу в США.

Колишня герцогиня відчула сильний біль, коли змінювала підгузник свого первістка Арчі, а за цим послідувала поїздка до медиків разом з убитим горем принцом Гаррі.

"Я відчула сильний біль. Опустилася на підлогу разом з Арчі в руках, наспівуючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Веселу мелодію, що контрастує з моїм почуттям, що щось сталося. Я обіймала мого первістка, знаючи, що втрачаю свою другу дитину", - відверто розповіла Меган Маркл у своїй колонці для видання.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а молодший син принцеси Діани тримав її за руку.

"Через кілька годин я лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку. Я відчула липкість його долоні і поцілувала його суглоби, вологі від наших сліз. Дивлячись на холодні білі стіни, мої очі потьмяніли", - додала зірка Голлівуду.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі наплювали на подарунок Єлизавети II.

Колишні герцоги передали ключі від заміської резиденції Фрогмор своїм кузенам-принцесі Євгенії та її чоловікові Джеку Бруксбанку.

Але це рішення Меган Маркл і принц Гаррі прийняли самостійно, не порадившись ні з Єлизаветою II, ні з Чарльзом, які і подарували парі цей особняк. І такий вчинок приголомшив старших членів королівської сім'ї.

Нагадавши, Єлизавета II помстилася Меган Маркл і принцу Гаррі

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