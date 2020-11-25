Бывшая герцогиня Меган Маркл рассказала, как пережила выкидыш

Об этом звезда Голливуда написала в своей колонке для издания The New York Times.

По ее словам, она была беременна вторым ребенком, но потеряла его уже после того, как они с принцем Гарри сбежали из королевского дворца в США.

Бывшая герцогиня почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка к медикам вместе с убитым горем принцем Гарри.

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - откровенно рассказала Меган Маркл в своей колонке для издания.

Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - добавила звезда Голливуда.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри наплевали на подарок Елизаветы II.

Бывшие герцоги передали ключи от загородней резиденции Фрогмор своим кузенам — принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбанку.

Но это решение Меган Маркл и принц Гарри приняли самостоятельно, не посоветовавшись ни с Елизаветой II, ни с Чарльзом, которые и подарили паре этот особняк. И такой поступок огорошил старших членов королевской семьи.

Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри

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