Бывшая герцогиня Меган Маркл рассказала, как пережила выкидыш
Об этом звезда Голливуда написала в своей колонке для издания The New York Times.
По ее словам, она была беременна вторым ребенком, но потеряла его уже после того, как они с принцем Гарри сбежали из королевского дворца в США.
Бывшая герцогиня почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка к медикам вместе с убитым горем принцем Гарри.
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"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - откровенно рассказала Меган Маркл в своей колонке для издания.
Через какое-то время Меган Маркл уже оказалась в больнице, а младший сын принцессы Дианы держал ее за руку.
"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - добавила звезда Голливуда.
Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл и принц Гарри наплевали на подарок Елизаветы II.
Бывшие герцоги передали ключи от загородней резиденции Фрогмор своим кузенам — принцессе Евгении и ее мужу Джеку Бруксбанку.
Но это решение Меган Маркл и принц Гарри приняли самостоятельно, не посоветовавшись ни с Елизаветой II, ни с Чарльзом, которые и подарили паре этот особняк. И такой поступок огорошил старших членов королевской семьи.
Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри
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