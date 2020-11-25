Українська співачка Тіна Кароль здивувала розв'язною поведінкою з телеведучим Юрієм Горбуновим

Як передає Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося відео, на якому артистка осідлала свого знаменитого колегу по шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Судячи з усього, кумедна історія сталася під час однієї зі зйомок.

У ролику Тіна Кароль забралася на коліна Юрію Горбунову, який порядком здивувався, адже до цього сидів на стільці з мікрофоном і планшеткою в руках. Співачка в блискучій білій сукні з напівпрозорим подолом і хвилюючим декольте незабаром встала з артиста, випадково зачепивши ногою освітлювальний прожектор.

Кадри викликали ажіотаж серед користувачів соцмережі, які почали активно коментувати подію:

"Ахаха, Юра-Юра дочекався"; " ніяково вийшло🙈 😂"; "ой, яка несподіванка 😂 Тіна, Тіна, а я я. як так можна? 😂 "; "Завадюк в навушник: Тіна, я покажу це відео Дану, він тебе покарає"; " ну Юра той ще джетельмен. Замість того що б встати і подати їй руку і допомогти переступити, сів розвалився і Тіна змушена була переступати через нього. Не завадило б йому повчитися поведінки з жінками у Дана"; " у неї що Вежу знесло?"; "Щось Тіна походу забула, що у Юри є Катя, а то Катя терпить, а потім перестане .... Тіна хоча б думає що робить"; " такий Юра: не зрозумів 🤨"; "Спалили"; " та заспокойтеся. Дану немає ніякого діла до її витівок"; " що це було?".

Раніше Юрій Горбунов взяв активну участь в "Танцях з зірками" і виступив на паркеті разом з Надією Мейхер і Кирилом Васюком. Зоряне тріо показало постановку за твором"за двома зайцями".

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