Ведущий на фото не один

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном, пока его жена Екатерина Осадчая работает

Трогательное семейное фото появилось на странице Горбунова в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке ведущий запечатлен дома с их с Осадчей трехлетним сыном Иваном. Отец и сын сосредоточено склонились над столом, на котором можно заметить раскраски. Мальчик уверенно работает над рисунком с рыбками, а папа ему в этом помогает.

«Пока наша мама на съемках – мы работаем», - подписал кадр Горбунов.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост. Многие из них при этом обратили внимание на то, что маленький Ваня раскрашивает картинку левой рукой.

«Левша малой?», «А кто фоткал?», «Только добра, любви в вашей жизни!», «Как это круто», Какие вы молодцы! Класс, супер», «Фоткал наверно Потап, потому что он кум и сосед», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался снимком с экс-ВИА Грой Надеждой Мейхер.

На фотографии Горбунов позирует в окружении в окружении довольной Надежды Мейхер с экстремальным декольте, которое эффектно оголяет ее пышную красоту. Кроме того, на снимке также виден партнер – Кирилл Васюк.

Напомним, Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами».

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» засветил сияющий бюст Мейхер в вульгарном декольте: «Как Наде хорошо...».