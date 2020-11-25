Это ж надо так!

Майкл Стрюков, сын актрисы Анастасии Заворотнюк, удивил переменами во внешности

Как передает Politeka.net, 20-летний парень редко, но метко выставляет кадры в своем микроблоге в Инстаграм. На днях Майкл опубликовал любопытный снимок в "сториз", на котором показал, как выглядел год назад.

Молодой человек был тогда, как говорится, в теле, с круглыми щечками.

Разительные перемены произошли с Майклом за короткое время. Ведь уже в августе-сентябре этого года, судя по редким фото, которые он выставляет в соцсети, - он очень изменился, явно сбросив лишние килограммы.

Пользователи обсуждают внешность сына Заворотнюк. Многие удивляются, как сильно он похож на мать - мол, даже больше, чем его 24-летняя дочь Анна.

"У вас улыбка мамина"

"Ты красавчик ♥️"

"Это ж надо так, копия мама! Дочка не похожа на Анастасию, а вот сын просто копия Насти. Те же глаза, нос, губы. Я в шоке. Очень красивый. Был бы девочкой, был бы мамин близнец"

"обыкновенный.... пройдет на улице и не заметишь"

"слишком милый 🥺🤭"

Вот таким "щекастеньким" был Майкл год назад:

И настолько сильно изменился сейчас:

Отметим, Майкл родился 13 июля 2000 года во втором браке Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем московского автосалона. Во время этого брака Анастасия три года жила на две страны, занимаясь недвижимостью в США.

В настоящее время Майкл изучает право в МГИМО, но хочет стать актёром.

Ранее мы сообщали, сын Заворотнюк огорошил дерзким фото, на котором предстал в распатланном виде с сигаретой в зубах.

Парень был в ветровке, с беспроводными наушниками. Сложив пальцы в "козу", он попытался, видимо, подмигнуть, но получилось неудачно.

Как видно на фото, Майкл многое взял от своей красавицы-матери. У него такие же карие глаза, пухлые губы и похожий овал лица.

Напомним, 20-летний сын больной раком Заворотнюк огорошил дерзким образом с сигаретой в зубах: "Как похож на мать!"

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.