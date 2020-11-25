В сети появилось фото сына известной российской певицы Кристины Орбакайте, на котором он позирует вместе с мамой в форме правоохранителя

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на фан-странице Орбакайте.

На фото сын Орбакайте Никита стоит рядом с мамой. При этом он одет в полицейскую форму, а Кристина - в пальто серого цвета. Они оба улыбаются и выглядят довольно счастливыми.

В комментариях фолловеры также отметили, что мама и сын выглядят очень красивыми на фото, однако некоторые все же не поняли, почему Никита в форме полицейского.

"Сыночек очень воспитанный, скромный и красивый!", "Очень к лицу ему форма! Дай Бог ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Конечно, и всей вашей семье", "Что за форма на Никите?", "Никита служил?", "Форма супер!", "Приятный молодой человек, талантливый!", "Очень хороший сын у Кристины! Вообще семья не избалована!", "Неожиданно...", "Форма Никите к лицу! Мужчина! Мама, как сестра!", "Как брат с сестрой! Хороши какие!", "Что за форма? Откуда звезды?", "С какого перепугу на нем форма?", "Почему в форме?" - пишут в комментариях.

Также пользователи предполагают, что Никита мог надеть форму для какой-то роли на телевидении.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.

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