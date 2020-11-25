Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася шикарним відпочинком у сміливому купальнику

Як пише Politeka.net, модель виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене під час купання в морі. Судячи з геолокації, зараз вона відпочиває на популярному пляжі в Мексиці.

19-річна Соня Євдокименко зробила селфі, зайшовши по пояс у воду. На красуні можна помітити мініатюрний коричневий купальник без бретелей, який так і загрожує зісковзнути вниз, а також великі сонцезахисні окуляри. Камера також зафіксувала струнку талію і плоский животик знаменитості, її мокре волосся і атмосферні бризки морського прибою.

"Небо зверху, пісок знизу", - підписала пост Соня.

Користувачі соцмережі побажали дівчині гарного відпочинку і висловилися про її зовнішній вигляд в коментарях:

"Красуня Софія 😽"; "Ідеально"; "непорочний ангел"; " О Господи Ти просто незрівнянна ❤️❤️❤️❤️😍"; "блін, які ж у вас все в родині худі! Вас не годують чи що? Шкіра і кістки... Соня! Треба їсти!!!!"; "Супер фото🤩❤️✌".

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Соня Євдокименко готується вийти заміж за 31-річного українця Дениса Жданова, який вже сколотив мільйонний статок і увійшов до списку Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій". Відомо, що чоловік працює віце-президентом у великій компанії. Як заявили джерела, Софія вже отримала пропозицію руки і серця, а також носить каблучку з діамантом, яка може бути заручною.

Сама дівчина виклала фото, на якому разом з Денисом відображена в одному з Нью-Йорка, де зараз навчається. Молоді люди зворушливо обнялися на тлі дерев.

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