Хто зі споживачів може постраждати

Українців попередили про можливе нове подорожчання газу і розповіли, як можна заощадити

Після запуску ринку газу ціна на паливо змінюється щомісяця, пише Сьогодні.

І газ дорожчає четвертий місяць поспіль, а в листопаді подорожчання виявилося відчутним - на 25-30%, і не виключено, що в розпал зими вартість зросте ще більше.

Щоб заощадити гроші на опаленні, українці можуть знайти більш вигідного оператора, який пропонує дешеві тарифи своїм споживачам.

Укласти договір українці можуть з будь-якою компанією, яка має ліцензію на постачання газу побутовим споживачам, а таких в Україні понад 50. У деяких регіонах, наприклад, газ можна купити і у місцевого постачальника електроенергії.

Але українцям не варто зволікати зі зміною постачальника, оскільки після 30 листопада вони і зовсім можуть залишитися без газу.

Щоб приєднатися до постачальника, необхідно заповнити заяву і надати копії паспорта, довідки про присвоєння ІПН, документа, що підтверджує право власності на нерухомість, і останнього виставленого рахунку. У заяві слід вказати EIC-код — персональний газовий номер. І всі вищевказані документи необхідно подати саме до 30 листопада.

Якщо не укласти контракт з новим постачальником, газ можуть відключити або виставити подвійну ціну.

Раніше ми розповідали, що після 1 січня багато українців можуть залишитися без газу.

Згідно із законодавством, постачання газу припиняється тим побутовим споживачам, які не встановили собі газові лічильники.

Але через карантин цю норму можуть перенести, оскільки в бюджеті немає вільних коштів на встановлення побутовим споживачам обладнання.

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