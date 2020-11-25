Українців попередили про можливе нове подорожчання газу і розповіли, як можна заощадити
Після запуску ринку газу ціна на паливо змінюється щомісяця, пише Сьогодні.
І газ дорожчає четвертий місяць поспіль, а в листопаді подорожчання виявилося відчутним - на 25-30%, і не виключено, що в розпал зими вартість зросте ще більше.
Щоб заощадити гроші на опаленні, українці можуть знайти більш вигідного оператора, який пропонує дешеві тарифи своїм споживачам.
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Укласти договір українці можуть з будь-якою компанією, яка має ліцензію на постачання газу побутовим споживачам, а таких в Україні понад 50. У деяких регіонах, наприклад, газ можна купити і у місцевого постачальника електроенергії.
Але українцям не варто зволікати зі зміною постачальника, оскільки після 30 листопада вони і зовсім можуть залишитися без газу.
Щоб приєднатися до постачальника, необхідно заповнити заяву і надати копії паспорта, довідки про присвоєння ІПН, документа, що підтверджує право власності на нерухомість, і останнього виставленого рахунку. У заяві слід вказати EIC-код — персональний газовий номер. І всі вищевказані документи необхідно подати саме до 30 листопада.
Якщо не укласти контракт з новим постачальником, газ можуть відключити або виставити подвійну ціну.
Раніше ми розповідали, що після 1 січня багато українців можуть залишитися без газу.
Згідно із законодавством, постачання газу припиняється тим побутовим споживачам, які не встановили собі газові лічильники.
Але через карантин цю норму можуть перенести, оскільки в бюджеті немає вільних коштів на встановлення побутовим споживачам обладнання.
Нагадавши, Тарифи на газ різко зростуть, кому приготуватися до нових цифр у платіжках
Як повідомляла Politeka, Масштабне відключення газу, кого з українців біда обійде стороною
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