Абонплату на голубое топливо пересчитают, но не всем

Украинцам, которые отказались устанавливать газовый счетчик придется раскошелится

О том, какие они увидят суммы в платежках уже в новом 2021 году, говорится в материале издания « Обозреватель ».

В частности, если сейчас с газовой плитой в квартире, где прописано 4 человека, нужно платить за 13,12 кубометра газа (из расчета по нормативу 3,28 кубометра на человека), то уже с нового года оплачивать придется 39,2 кубометра (9,8 куба на человека). Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но при этом нет горячего водоснабжения, то суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн.

Новые нормативы из расчета на одного прописанного человека будут выглядеть следующим образом:

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Журналисты издания обзвонили нескольких поставщиков газа, и сделали вывод, что не все операторы проинформируют абонентов о пересчете нормативов.

К примеру, в "Киевоблгазе" сообщили, что уже начали переводить на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика.

«Это не обязательно должен быть письменный отказ», - отметили там.

Напомним, что украинцы получат новые платежки, привычные суммы кардинально изменятся

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