Стало известно, кому из бытовых потребителей не будут отключать газ с 1 января 2021 года

Об этом пишет UBR.

Как известно, несколько лет назад был утвержден законопроект, согласно которому с 1 января 2021 года газ должны отключить тем потребителям, которые не установили себе счетчики учета потребленного топлива.

газ, газовая плита, подорожание газа, кухня

Сейчас на сайте Минэнергетики есть законопроект, которым предлагают отсрочить отключение газа до 1 января 2023 года. Но чтобы он попал в Парламент, ему предстоит пройти несколько обсуждений и процедур. Но уже сейчас понять, что нардепы не успеют его рассмотреть до Нового года.

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Но об отключении газа могут не думать потребители, у которых нет в квартирах счетчиков, при условии, если установлен общее оборудование домового учета. Сейчас этим украинцам начисляют платежки, в которых объемы потребленного всем домом топлива распределяются между каждой квартирой без счетчика.

Сейчас почти у одного миллиона украинцев нет счетчика на газ, но поскольку в стране карантин, то он запрещает поставщикам услуг отключать газ потребителям. В облгазах объяснили, что ограничения, скорее всего, продлятся до весны, поэтому Рада и не спешит с принятием закона.

коммуналка, платежки, тарифы

Ранее мы сообщали, за время карантина выросли долги украинцев за коммунальные услуги, наибольшая доля которых - за газ.

По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн.

По итогам оплаты за октябрь, по сравнению с предыдущими периодами, число должников за потребленный газ выросло до 60%.

Напомним, украинцы получат новые платежки, привычные суммы кардинально изменятся

Как сообщала Politeka, Тарифы на газ резко изменятся, осталось меньше недели

Также Politeka писала, Подорожание газа: украинцев предупредили о новом ударе