Стало известно, кому из бытовых потребителей не будут отключать газ с 1 января 2021 года

Об этом пишет UBR.

Как известно, несколько лет назад был утвержден законопроект, согласно которому с 1 января 2021 года газ должны отключить тем потребителям, которые не установили себе счетчики учета потребленного топлива.

Сейчас на сайте Минэнергетики есть законопроект, которым предлагают отсрочить отключение газа до 1 января 2023 года. Но чтобы он попал в Парламент, ему предстоит пройти несколько обсуждений и процедур. Но уже сейчас понять, что нардепы не успеют его рассмотреть до Нового года.

Но об отключении газа могут не думать потребители, у которых нет в квартирах счетчиков, при условии, если установлен общее оборудование домового учета. Сейчас этим украинцам начисляют платежки, в которых объемы потребленного всем домом топлива распределяются между каждой квартирой без счетчика.

Сейчас почти у одного миллиона украинцев нет счетчика на газ, но поскольку в стране карантин, то он запрещает поставщикам услуг отключать газ потребителям. В облгазах объяснили, что ограничения, скорее всего, продлятся до весны, поэтому Рада и не спешит с принятием закона.

Ранее мы сообщали, за время карантина выросли долги украинцев за коммунальные услуги, наибольшая доля которых - за газ.

По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн.

По итогам оплаты за октябрь, по сравнению с предыдущими периодами, число должников за потребленный газ выросло до 60%.

Напомним, украинцы получат новые платежки, привычные суммы кардинально изменятся

Как сообщала Politeka, Тарифы на газ резко изменятся, осталось меньше недели

Также Politeka писала, Подорожание газа: украинцев предупредили о новом ударе