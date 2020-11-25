Анжеліка Ревва, дружина коміка та співака Артура Пирожкова розбурхала мережу яскравими фото

Як передає Politeka.net, дружина Олександра Ревви (справжнє ім'я артиста - ред.) опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото 7-річної доньки Амелі.

На кадрах, малятко грає на пляжі. На ній плямистий купальник з трояндами. На одних фото дівчинка поралася з відерцем, на інших позувала сидячи, мабуть, підглянувши, як мама робить.

У підписі Анжеліка попросила у фоловерів поради:

"Доброго ранку, мої хороші... давайте знову зробимо добірку книг для діток, нам 7 років... у ваших рекомендацій тисячі збережень, це дуже корисно для всіх нас)) вчора витратили годину, перед сном, з Амелі на пошуки і заснули з телефоном на лобі 😅 📚 нам наприклад дуже сподобалося з останнього: «Тато, мама, бабуся, вісім дітей і вантажівка»🥳 🙌", - звернулася дружина Пирожкова.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши дівчинку компліментами:

"Красива ніжна дівчинка! Добра і щастя вашій родині🌹"

"Яка милашка 😍"

"Татова дочка 🌟"

"Маленька булочка 😻 😻 😻 "

"Амелі красуня 😍"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка ефектно похвалилася фігурою, позуючи на березі затоки в Дубаї. На красуні був міні-костюмчик: білий топ, зав'язаний на животі, і спідниця з зухвалими розрізами. Дружина Пирожкова прийняла томну позу, закинувши руку за голову.

«У мене тут східний смачний ранок ... і я загадала бажання ☺ ️ сподіваюся воно скоро здійсниться! Хто вгадає яке, отримає від мене презент ❤️ Нехай ваш ранок буде дуууже добрим, мої хороші😍 😍 😍", - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова показала молодшу дочку, красунь не відрізнити:"такі щасливі".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков з красунею-дружиною показали справжню пристрасть на яхті: "Досить вам вже...".