Анжелика Ревва, супруга комика и певца Артура Пирожкова взбудоражила Сеть яркими фото

Как передает Politeka.net, жена Александра Реввы (настоящее имя артиста - ред.) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото 7-летней дочери Амели.

На кадрах, малышка играет на пляже. На ней пятнистый купальник с розами. На одних фото девочка возилась с ведерком, на других позировала сидя, видимо, подсмотрев, как мама делает.

В подписи Анжелика попросила у подписчиков совета:

"Доброе утро, мои хорошие... давайте снова сделаем подборку книг для деток, нам 7 лет... у ваших рекомендаций тысячи сохранений, это очень полезно для всех нас)) вчера потратили час, перед сном, с Амели на поиски и уснули с телефоном на лбу 😅📚 нам например очень понравилось из последнего: «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 🥳🙌🏽", - обратилась жена Пирожкова.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав девочку комплиментами:

"Красивая нежная девочка! Добра и счастья вашей семье🌹"

"Какая милашка 😍"

"Папина дочка 🌟"

"Маленькая булочка😻😻😻"

"Амели красотка 😍"

Ранее мы сообщали, Анжелика эффектно похвасталась фигурой, позируя на берегу залива в Дубае. На красотке был мини-костюмчик: белый топ, завязанный на животе, и юбка с дерзкими разрезами. Жена Пирожкова приняла томную позу, закинув руку за голову.

«У меня здесь восточное вкусное утро ... и я загадала желание 🧚🏾‍♀️ надеюсь оно скоро исполнится! Кто угадает какое, получит от меня презент ❤️ Пусть ваше утро будет ооооочень добрым, мои хорошие 😍😍😍», - подписала фото девушка.

Напомним, жена Артура Пирожкова показала младшую дочь, красоток не отличить: "Такие счастливые".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с красавицей-женой показали настоящую страсть на яхте: "Хватит вам уже...".