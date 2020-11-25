Українців попередили про нову зухвалу схему, якою активно користуються шахраї

Про це пише Kyiv.Media.

Однією з жертв шахраїв стала Тетяна, яка розповіла, що спершу зловмисники викрали її мобільний номер, а тепер вона страждає від погроз колекторів.

А все почалося з того, що їй нібито подзвонив оператор мобільного зв'язку і попередив, що її номер нібито можуть заблокувати.

"Сказав, що мій телефон стоїть в черзі на блокування і щоб номер не заблокували, йому потрібно сказати три номери телефонів, з якими я найбільше спілкуюся... я сказала. Після цього у мене пропав зв'язок на телефоні", - зізналася постраждала.

Через час зловмисники отримали доступ до Google-аккаунту Тетяни, а потім списали гроші з мобільного додатку і на її номер телофона оформили багато онлайн-кредитів.

«Я набрала ПриватБанк "відв'язала" свою карту... потім пішла в банк, але з моєї карти вже були зняті 745 гривень. Оновила свій номер телефону - за часом це десь 2 години, зайшла в гугл-аккаунт і побачила, що на мене набрали 11 позик в МФО», – продовжила Тетяна, яка стала жертвою шахраїв.

А схема зловмисників проста: вони клонують чужі сім-карти і для її перевипуску називають оператору три номери, на які ви дзвонили, після чого їм видають нову сімку.

Саму ж Тетяну, як і її близьких, почали дошкуляти колектори, які намагаються вибити борги за кредитами. Жінка вже звернулася за допомогою до поліції, де намагається відкрити кримінальне провадження.

Юристи рекомендують в подібних випадках домагатися від слідчих відкриття кримінальних справ, щоб в рамках іншого судового розгляду можна було вимагати стягнення грошової компенсації від колекторів.

Більш того, українцям не потрібно по телефону озвучувати конфіденційну інформацію невідомим.

Нагадавши, банківські картки спустошують новим способом, загроза тепер на касах магазинів

Як повідомляла Politeka, переказ грошей у банку обернувся НП, хто зіткнувся з проблемами.

Також Politeka писала, що українцям масово повертають гроші з банків, кому покладаються виплати