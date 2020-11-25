Украинцев предупредили о новой дерзкой схеме, которой активно пользуются мошенники

Об этом пишет Kyiv.Media.

Одной из жертв мошенников стала Татьяна, которая рассказала, что сперва злоумышленники похитили ее мобильный номер, а теперь она страдает от угроз коллекторов.

А все началось с того, что ей якобы позвонил оператор мобильной связи и предупредил, что ее номер могут заблокировать.

«Сказал, что мой телефон стоит в очереди на блокирование и чтобы номер не заблокировали, ему нужно сказать три номера телефонов, с которыми я больше всего общаюсь… я сказала. После этого у меня пропала связь на телефоне», – призналась пострадавшая.

Через время злоумышленники получили доступ к Google-аккаунту Татьяны, а потом списали деньги с мобильного приложения и на ее номер телофона оформили много онлайн-кредитов.

«Я набрала «ПриватБанк» и «отвязала» свою карту… потом пошла в банк, но с моей карты уже были сняты 745 гривен. Обновила свой номер телефона – по времени это где-то 2 часа, зашла в гугл-аккаунт и увидела, что на меня набрали 11 займов в МФО», – продолжила Татьяна, ставшая жертвой мошенников.

А схема злоумышленников проста: они клонируют чужие сим-карты и для ее перевыпуска называют оператору три номера, на которые вы звонили, после чего им выдают новую симку.

Саму же Татьяну, как и ее близких, начали донимать коллекторы, которые пытаются выбить долги по кредитам. Женщина уже обратилась за помощью в полицию, где пытается открыть уголовное производство.

Юристы рекомендуют в подобных случаях добиваться от следователей открытия уголовных дел, чтобы в рамках другого судебного разбирательства можно было требовать взыскание денежной компенсации от коллекторов.

Более того, украинцам не нужно по телефону озвучивать конфиденциальную информацию неизвестным.

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