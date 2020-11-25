Украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма умеет удивлять своих поклонников

Откровенными кадрами он поделился в своем личном микроблоге Instagram.

Первое фото оказалась архивным снимком с зимнего отпуска Влада Ямы в теплых странах.

На фото судья шоу "Танці з зірками" полностью оголился, сменив плавки на ракушку. Ради эффектного кадра голый Влад Яма позировал прямо на пляже.

Уже на втором кадре раздетый популярный танцор рассказал своим поклонникам, что собирается идти в душ. Поскольку Владу Яме до сих пор не сняли гипс после травмы, ему пришлось обматать свою руку полиэтиленом, чтобы не попала туда вода.

"Я в душ", - подписал Влад Яма очередной "голый" кадр в своем микроблоге Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Влад Яма получил жесткую травму после съемок очередного выпуска "Танців з зірками". В номере, который Яма исполнял совместно с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил.

Травму судья шоу получил, когда неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти и ощутил невыносимую боль, из-за чего пришлось срочно обращаться за помощью к медикам.

После ЧП Владу Яме понадобилась операция на руке. Ее сделали в понедельник. Как отметил Влад, все прошло по плану. Но когда наркоз отошел он почувствовал сильную боль. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

Напомним, что Влад Яма признался в ошибке с женой Лилией, брак оказался под угрозой

Как сообщала Politeka, Влад Яма на редком фото с женой и сыном удивил сходством с Джиганом

Также Politeka писала, что Влад Яма показал безумные развлечения до травмы на «Танці з зірками»