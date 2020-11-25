Украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма умеет удивлять своих поклонников
Откровенными кадрами он поделился в своем личном микроблоге Instagram.
Первое фото оказалась архивным снимком с зимнего отпуска Влада Ямы в теплых странах.
На фото судья шоу "Танці з зірками" полностью оголился, сменив плавки на ракушку. Ради эффектного кадра голый Влад Яма позировал прямо на пляже.
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Уже на втором кадре раздетый популярный танцор рассказал своим поклонникам, что собирается идти в душ. Поскольку Владу Яме до сих пор не сняли гипс после травмы, ему пришлось обматать свою руку полиэтиленом, чтобы не попала туда вода.
"Я в душ", - подписал Влад Яма очередной "голый" кадр в своем микроблоге Instagram.
Ранее мы рассказывали, что Влад Яма получил жесткую травму после съемок очередного выпуска "Танців з зірками". В номере, который Яма исполнял совместно с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил.
Травму судья шоу получил, когда неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти и ощутил невыносимую боль, из-за чего пришлось срочно обращаться за помощью к медикам.
После ЧП Владу Яме понадобилась операция на руке. Ее сделали в понедельник. Как отметил Влад, все прошло по плану. Но когда наркоз отошел он почувствовал сильную боль. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.
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