У МВС попередили українців про важливі зміни в ПДР, що стосуються як водіїв, так і пасажирів з пішоходами

Як передає Politeka.net, нові правила вступили в силу. Про це стало відомо з повідомлення Мінітерства внутрішніх справ.

Зокрема, змінилися ПДР для водіїв і пасажирів. Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті.

Не пристібатися в населеному пункті дозволяється тільки водіям та пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних і спеціальних транспортних засобів.

Крім того, забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і досить освітленими.

Велосипедистам відтепер дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Пішоходів, в свою чергу, зобов'язали використовувати світлоповертаючі елементи в темний час доби і в умовах недостатньої видимості (стрічку, наклейку, жилет і т.п.) або бути в одязі, що має світловідбиваючі елементи.

Українці активно обговорюють зміни в соцмережі. Варто зазначити, не всі з ентузіазмом сприйняли нові правила.

"Чим далі в ліс, тим більше дров! Це в епоху карантину, коли люди і так на межі, так ще й зміни в ПДР, при чому зміни, як завжди порожні..."

"здається, казна зовсім порожня"

"цікаво, а як пішоходів каратимуть (і чи взагалі каратимуть) за відсутність світлоповертальних елементів? якщо навіть у столиці ніхто не звертає увагу на моторолерів, які їздять пішохідною частиною, та мотоциклістів, що порушують усі можливі правила?"

"А де продаються світлоповертальні, як що я навіть у столиці ніде не знайшла?"

Раніше ми повідомляли, українців почали штрафувати за відсутність маски в громадському транспорті та інших місцях скупчення людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за останні вихідні, 21-22 листопада, по всій країні за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту винесено 1395 постанов. Штраф, нагадаємо, становить від 170 до 255 гривень.

Нагадаємо, що штраф до 425 гривень і не тільки, яка небезпека підстерігає українців: "можуть втратити..."

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