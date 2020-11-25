В МВД предупредили украинцев о важных изменениях в ПДД, касающихся как водителей, так и пассажиров с пешеходами

Как передает Politeka.net, новые правила вступили в силу. Об этом стало известно из сообщения Минитерства внутренних дел.

В частности, изменились ПДД для водителей и пассажиров. Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Кроме того, запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам отныне разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

Пешеходов, в свою очередь, обязали использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы.

Украинцы активно обсуждают изменения в соцсети. Стоит отметить, не все с энтузиазмом восприняли новые правила.

"Чем дальше в лес, тем больше дров! Это в эпоху карантина, когда люди и так на грани, так ещё и изменения в ПДД, при чём изменения, как всегда пустые..."

"кажется, казна совсем пустая"

"цікаво, а як пішоходів каратимуть (і чи взагалі каратимуть) за відсутність світлоповертальних елементів? якщо навіть у столиці ніхто не звертає увагу на моторолерів, які їздять пішохідною частиною, та мотоциклістів, що порушують усі можливі правила?"

"А де продаються світлоповертальні, як що я навіть у столиці ніде не знайшла?"

Ранее мы сообщали, украинцев начали штрафовать за отсутствие маски в общественном транспорте и других местах скопления людей.

По данным Министерства внутренних дел, за последние выходные, 21-22 ноября, по всей стране за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты вынесено 1395 постановлений. Штраф, напомним, составляет от 170 до 255 гривен.

Напомним, что штраф до 425 гривен и не только, какая опасность подстерегает украинцев: "Могут лишиться..."

Как сообщала Politeka, украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…»

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