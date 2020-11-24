Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян зачарувала зухвалим образом в костюмі з латексу

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото у вельми незвичайному вбранні. Вона натягнула на свої пишні стегна тісні штани з червоного латексу, які доповнила топом з такої ж тканини. Корсет чимось нагадував костюм диво-жінки з коміксів. Волосся Кім було червоним, що дуже здивувало її шанувальників. В цілому було помітно, що Кардашьян сильно схудла, в результаті чого стала виглядати молодше своїх років.

Як відомо, восени Кім виповнилося 40 років. При цьому на фото їй не даси більше 30 років. Звичайно, для обробки знімка використовувався фотошоп, але і сама зірка працює над своєю зовнішністю постійно.

"Таааак", - коротко підписала знімок модель.

За короткий час її фото оцінили більше мільйона разів. Не витримала і залишила коммент під постом світська левиця Періс Хілтон.

"Це гаряче!",- написала вона.

Шанувальники теж не стали мовчати.

"Ти виглядаєш зовсім інакше", "ти найбільша модель всіх часів", "вона виглядає вогненною", "я так сильно тебе люблю", "Ти виглядаєш приголомшливо, крихітка", "Мило", "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

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