Кім Кардашьян в черговий раз звела шанувальників з розуму розкішним образом з зухвалою деталлю
Зірка американських реаіліті-шоу і успішна бізнесвумен поділилася новими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net.
На фото Кім позує у величезній примірювальній кімнаті, демонструючи свій яскравий образ. Модель вирішила підкреслити свою засмаглу шкіру одягом гірчичних відтінків. Для цього вона вибрала оригінальну кофту у вигляді дрібної сіточки. Таке вбрання очікувано виявився сильно просвічується. Втім, Кардашьян відома своєю любов'ю і до більш відвертих образів.
Завершила образ пікантна міні-спідниця під шкіру зі зміїним принтом. Вона додала в цілому спокійному образу Кім нотку зухвалої хижості.
Біда в родині Аліни Гросу, що відомо про стан співачки та її рідних: "75% ураження..."
Екс-ВІА Гра Котова в шаленому декольте показала рай для чоловіків: "Попрацював би з такою господинею!"
Гаряча Тіна Кароль у вбранні з бездонним декольте затьмарила навіть Кухар без ліфчика: "Вже занадто"
Російська Кардаш'ян в прозорій сіточці забула про всі норми пристойності: "Красуня-лялечка"
На фото можна побачити, як хтось, по всій видимості стиліст, розчісує волосся Кардашьян, які спадають їй на плечі розкішними локонами.
Модель зухвало позувала на камеру, млосно вигинаючись на невеликому диванчику і демонструючи свою розкішну фігуру у всій її красі.
Шанувальники Кім залишили під знімками більше двох мільйонів лайків за 4 години і буквально засипали зірку компліментами.
Раніше ми писали, що Кардашьян влаштувала домашню фотосесію зі своїми дочками. Кім позувала в білосніжному костюмі, обіймаючи своїх дівчаток.
На інших фото зірка одягла костюм коричневого відтінку з відвертим топіком. З наряду чи не встрибував красивий бюст.
Нагадаємо, Кім Кардашьян ледве втримала свої засмаглі "ягідки" в тісному топіку: "Вау, занадто...".
Як повідомляла Politeka, спокуслива Кім Кардашьян остудила запал, оголивши свій пружний "горішок" на снігу: "зимові сни".
Також Politeka писала, що спокуслива Кім Кардашьян топлес показала щедрі подарунки природи: "Моє натхнення".