Кім Кардашьян в черговий раз звела шанувальників з розуму розкішним образом з зухвалою деталлю

Зірка американських реаіліті-шоу і успішна бізнесвумен поділилася новими знімками в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Кім позує у величезній примірювальній кімнаті, демонструючи свій яскравий образ. Модель вирішила підкреслити свою засмаглу шкіру одягом гірчичних відтінків. Для цього вона вибрала оригінальну кофту у вигляді дрібної сіточки. Таке вбрання очікувано виявився сильно просвічується. Втім, Кардашьян відома своєю любов'ю і до більш відвертих образів.

Завершила образ пікантна міні-спідниця під шкіру зі зміїним принтом. Вона додала в цілому спокійному образу Кім нотку зухвалої хижості.

На фото можна побачити, як хтось, по всій видимості стиліст, розчісує волосся Кардашьян, які спадають їй на плечі розкішними локонами.

Модель зухвало позувала на камеру, млосно вигинаючись на невеликому диванчику і демонструючи свою розкішну фігуру у всій її красі.

Шанувальники Кім залишили під знімками більше двох мільйонів лайків за 4 години і буквально засипали зірку компліментами.

Раніше ми писали, що Кардашьян влаштувала домашню фотосесію зі своїми дочками. Кім позувала в білосніжному костюмі, обіймаючи своїх дівчаток.

На інших фото зірка одягла костюм коричневого відтінку з відвертим топіком. З наряду чи не встрибував красивий бюст.

Нагадаємо, Кім Кардашьян ледве втримала свої засмаглі "ягідки" в тісному топіку: "Вау, занадто...".

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