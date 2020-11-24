Відомий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав зовсім молодого себе в найбільш "гарячих" нарядах

Артист вирішив згадати молодість і показати шанувальникам, як він одягався в ті часи. Як повідомляє Politeka.net, архівними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Я знайшов ще більш шедевральну фотку в шортах від Сабріни, на цей раз на фотці поєднується все: шорти, головний убір фараона, шкарпетки в сандалях і вираз обличчя правителя Єгипту", - написав Галкін.

На згаданому фото він дійсно сидить на тлі імпровізованого «сфінкса» в сірій майці і дуже коротких шортах в чорно-білу смужку.

На інших знімках молодий шоумен постає також в джинсових шортах і з голим торсом, лижному костюмі, картатій сорочці і, нарешті, в чорних плавках під пляжними парасольками.

"У каруселі ви знайдете Аполлона на пляжі, повелителя драконів, юного натураліста і т.д.", - прокоментував свої фото артист.

Його шанувальники прийшли в захват від такого розмаїття його образів.

"Німці закурили в сторонці побачивши улюблені сандалі з білими шкарпетками", "Ну просто красень", "Охх ну, шикарний адже", "Фотки вогонь! Максим шкарпетки в сандальках це щось", "Тепер я знаю, як виглядає нащадок фараона", - пишуть люди.

Нагадаємо, губастенький Галкін ошелешив видом на рідкісних фото до знайомства з Пугачовою: "у запаморочливих шортах...».

Як повідомляла Politeka, Галкін не стримав скорботи після трагічної втрати, емоційне фото: "Світла пам'ять моєму...".

Також Politeka писала, що Галкін похвалився, як виросли його діти Гаррі і Ліза, зворушливі кадри: "кошенята наші...".