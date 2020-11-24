Відомий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав зовсім молодого себе в найбільш "гарячих" нарядах
Артист вирішив згадати молодість і показати шанувальникам, як він одягався в ті часи. Як повідомляє Politeka.net, архівними фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Я знайшов ще більш шедевральну фотку в шортах від Сабріни, на цей раз на фотці поєднується все: шорти, головний убір фараона, шкарпетки в сандалях і вираз обличчя правителя Єгипту", - написав Галкін.
На згаданому фото він дійсно сидить на тлі імпровізованого «сфінкса» в сірій майці і дуже коротких шортах в чорно-білу смужку.
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На інших знімках молодий шоумен постає також в джинсових шортах і з голим торсом, лижному костюмі, картатій сорочці і, нарешті, в чорних плавках під пляжними парасольками.
"У каруселі ви знайдете Аполлона на пляжі, повелителя драконів, юного натураліста і т.д.", - прокоментував свої фото артист.
Його шанувальники прийшли в захват від такого розмаїття його образів.
"Німці закурили в сторонці побачивши улюблені сандалі з білими шкарпетками", "Ну просто красень", "Охх ну, шикарний адже", "Фотки вогонь! Максим шкарпетки в сандальках це щось", "Тепер я знаю, як виглядає нащадок фараона", - пишуть люди.
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