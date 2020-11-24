Британська супермодель Демі Роуз, яку називали молодою версією Кім Кардашьян, вразила розкішною фігурою в незвичайному купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, зроблене на пляжі. Зірка мережі, що прославилася завдяки своїм пишним формам, продовжує експлуатувати своє тіло заради залучення уваги. Вона щодня ділиться гарячими знімками, в яких показує свій апетитний бюст і широкі стегна.

Іноді фото Роуз досить скромні, але іноді вони просто порушують всі рамки пристойності. На свіжому фото модель позувала в чорному купальнику з розрізом трохи вище живота. Купальник підкреслив стегна зірки, а також зробив акцент на її великих грудях, які так і норовили вистрибнути назовні. Фото було зроблено на заході сонця, що додало йому особливого шарму.

"Незабутній", - коротко підписала фото модель.

За короткий час пост Демі Роуз зібрав понад 150 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Нарешті щось варте", "Ти просто ангел», «супер дівчина», «чудова, як завжди, дитинко», «тебе неможливо забути", " Вау. Ти виглядаєш приголомшливо, дорога. Ти дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.

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