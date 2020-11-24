Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", повеселилася на пляжі соврешенно без одягу

Модель Демі Роуз звикла до обожнювання з боку публіки і постійно привертає увагу до себе завдяки яскравій зовнішності і пишним формам. Дівчина працює альтернативною моделлю не перший рік, тому не відчуває скутості перед камерою навіть в найсміливіших нарядах.

Так як Роуз позбулася комплексів, пов'язаних зі своєю зовнішністю, вона більше не прикриває тіло мішкуватим одягом і навіть на публічних заходах позує у відкритих сукнях з непристойними вирізами або ж взагалі без білизни, демонструючи тіло у всій красі.

На фан-акаунтах Роуз також часто з'являються різні фото, які захоплюють мережу. Як видно на одному з таких популярних кадрів, Демі роздяглася прямо на пляжі і залишилася взагалі без білизни, прикрившись лише руками і розташувавшись на піску.

Ось що пишуть в мережі:

"Запалила так запалила, дитинко🔥❤️; можна спокушатися нескінченно👌; відвідуй мене; всі твої фото прекрасні; краса, просто без меж!; Краса, приваблива Краса і чуттєва жінка гідна мене; як завжди красива і приваблива Деміроса .... красива жінка; чорт, хтось вкрав твій одяг, вибач, що я не помітив; мені подобається русалка ...; Ти красива!; Поза вбивці😍❤️; проклята жінка; Люблю цю позу 💕" »

Ми писали також, що дівчина кожен день показує в Instagram, як живе, як веселиться і проводить час на пляжі одна або з подружками.

Найчастіше Роуз не демонструє вечірніх або стриманих образів, вважаючи за краще показувати тільки пікантні кадри. На одному з таких Роуз позувала без одягу відразу після душу і засвітила при цьому бюст у всій красі. Вона наблизила камеру до себе, щоб частково прикрити груди шостого розміру і зробити Селфі більш пристойним.

Фото Демі без одягу і прикрас справило враження на шанувальників.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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