Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", продовжує балувати шанувальників стильними фото

Популярна модель, яка прославилася завдяки своїй любові до відвертих фотосесій, продовжує з шаленою швидкістю набирати популярність. Дівчина не тільки не приховує своє тіло під одягом, вона ще сміливо заявляє, що виглядає краще, ніж багато професійних моделей.

Також Демі не бажає прикривати своє тіло навіть на публіці і з'являється на важливих заходах у вельми відкритих і неоднозначних нарядах, таких як: прозоре плаття, спідниця з вирізами ледь не до талії, топи з непристойними декольте і штани, під якими не носить білизни.

На фан-акаунтах образ Роуз активно підтримують і публікують її фото кожен день, вражаючи публіку. Наприклад, фото, на якому модель позувала в нюдовом бікіні без принтів і зайвих деталей чимало вразило мережу, адже дівчина блиснула бюстом з вдалого ракурсу.

"Вогняна Малятко🔥 🔥; що ж, це просто вражаюче; dam ти Гаряча дитина; богиня😍 😍 😍; дивовижна дівчина, просто дуже шикарна; красиво😍; богиня🥺; дорогоцінний образ дівчинки, просто розкішна; ти красива❤️; красива; красиві груди, ти прекрасна і красива жінка; який захват, дитинко», - пишуть в мережі.

Ми також писали, що модель Демі Роуз звикла до обожнювання з боку публіки і постійно привертає увагу до себе завдяки яскравій зовнішності і пишним формам. Дівчина працює альтернативною моделлю не перший рік, тому не відчуває скутості перед камерою навіть в найсміливіших нарядах.

Так як Роуз позбулася комплексів, пов'язаних зі своєю зовнішністю, вона більше не прикриває тіло мішкуватим одягом і навіть на публічних заходах позує у відкритих сукнях з непристойними вирізами або ж взагалі без білизни, демонструючи тіло у всій красі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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